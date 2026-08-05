Глава приграничного региона России доложил Путину об изменении тактики атак ВСУ

Глава Белгородской области Шуваев доложил Путину об участившихся обстрелах ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев доложил президенту России Владимиру Путину об изменении тактики атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, за последние две недели участились обстрелы территории приграничного региона, передает РИА Новости.

«Обращаю внимание на элементы безопасности, это в самую первую очередь. За крайние две недели участились атаки и обстрелы», — обозначил Шуваев.

Путин на встрече с Шуваевым назвал приоритетом безопасность жителей.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили 1083 дрона ВСУ, летевших в сторону России. Помимо дронов, российские военнослужащие уничтожили 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.