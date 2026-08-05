Минобороны выпустило заявление о мощной атаке ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 1083 дрона и 10 управляемых авиабомб ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 1083 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление о мощной атаке украинских военных выпустило Минобороны России.

Все сбитые беспилотники, как отметили в военном ведомстве, относились к самолетному типу.

Помимо дронов, российские военнослужащие уничтожили 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В ночь на 5 августа ВСУ совершили мощный налет на Россию. В Минобороны заявляли, что силы противовоздушной обороны сбили 475 украинских беспилотников. Атаке подверглись 17 субъектов страны, в том числе Крым, Татарстан и Московский регион.