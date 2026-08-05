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13:16, 5 августа 2026 (обновлено: 13:25, 5 августа 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление о мощной атаке ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 1083 дрона и 10 управляемых авиабомб ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 1083 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление о мощной атаке украинских военных выпустило Минобороны России.

Все сбитые беспилотники, как отметили в военном ведомстве, относились к самолетному типу.

Помимо дронов, российские военнослужащие уничтожили 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В ночь на 5 августа ВСУ совершили мощный налет на Россию. В Минобороны заявляли, что силы противовоздушной обороны сбили 475 украинских беспилотников. Атаке подверглись 17 субъектов страны, в том числе Крым, Татарстан и Московский регион.

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