Путин призвал платить пособия на детей до полутора лет людям с любым доходом

Путин на ПМЭФ призвал платить пособия на детей до полутора лет вне зависимости от доходов

Единое детское пособие и пособия на ребенка до полутора лет следует выплачивать людям с любым доходом, а не смотреть, увеличился он в семье или сохранился. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет сайт форума.

При этом он подчеркнул, что государственная поддержка должна служить дополнительным доходом, подспорьем к зарплате, а не ее заменой. «Работать должно быть выгодно», — подчеркнул глава государства.

Также он предложил поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. В текущих условиях они имеют права на выплаты только в том случае, если не работают и не имеют другого источника дохода. По мнению Путина, нужно сохранить пособия по уходу при частичной занятости таких граждан.