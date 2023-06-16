Путин подтвердил индексацию МРОТ на 18,5 процента

Путин заявил, что МРОТ в 2024 году будет проиндексирован на 18,5 процента

В ходе выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин подтвердил, что с 1 января 2024 года в стране проиндексируют МРОТ на 18,5 процента. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте ПМЭФ.

Он подчеркнул, что это намного выше текущих темпов инфляции и темпов роста зарплат в стране в целом. Президент напомнил, что с 1 января 2023 года МРОТ уже повысили на 6,3 процента, до 16 242 рублей.

К 2030 году, согласно планам властей, МРОТ в номинальном выражении увеличится минимум в два раза — это ускорит рост заработных плат в России в целом. Ранее Путин отмечал, что в конце 2022 года реальные доходы россиян начали скромно расти, но в этом году такая тенденция должна набрать обороты.

В ходе выступления президент также предложил выплачивать единое детское пособие и пособия на ребенка до полутора лет людям с любым доходом, а не смотреть, увеличился он в семье или сохранился. Кроме того, Путин выступил за поддержку граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Им следует сохранить пособия по уходу при частичной занятости, подчеркнул президент.