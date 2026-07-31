Рубио назвал МУС нелегитимной организацией

Госсекретарь США Рубио назвал МУС нелегитимной международной организацией

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Международный уголовный суд (МУС) нелегитимной организацией. Он заявил об этом в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид, передает РИА Новости.

«Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией», — сказал Рубио.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон уже предпринимает шаги, чтобы привести МУС к порядку.

Ранее Рубио пообещал ликвидировать МУС, который выдал «ордера на арест» президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам госсекретаря, суд ведет «войну против нашей страны не с помощью пуль или ракет», а с помощью «силы так называемого международного права».