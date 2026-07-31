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23:07, 31 июля 2026Мир

Рубио назвал МУС нелегитимной организацией

Госсекретарь США Рубио назвал МУС нелегитимной международной организацией
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Международный уголовный суд (МУС) нелегитимной организацией. Он заявил об этом в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид, передает РИА Новости.

«Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией», — сказал Рубио.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон уже предпринимает шаги, чтобы привести МУС к порядку.

Ранее Рубио пообещал ликвидировать МУС, который выдал «ордера на арест» президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам госсекретаря, суд ведет «войну против нашей страны не с помощью пуль или ракет», а с помощью «силы так называемого международного права».

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