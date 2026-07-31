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23:54, 31 июля 2026Россия

В России увеличили размер выплат за утраченное имущество в новых регионах

Выросли выплаты за утраченное имущество в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российское правительство увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что Кабмин внес поправки в порядок предоставления федеральных субсидий новым регионам. Деньги будут выделяться для поддержки граждан, чье жилье или имущество было утрачено или повреждено в результате боевых действий.

Ранее части россиян напомнили о возможности получить бесплатную землю. Такое право имеют многодетные семьи, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда, а также матери-героини.

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