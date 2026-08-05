«Роскосмос» выпустил заявление после пожара на ведущем космическом предприятии России

«Роскосмос»: В ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар в подвальной части корпуса

В подмосковном Королеве произошел пожар в подвальной части корпуса Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмоса» во «ВКонтакте».

Как отметили в «Роскосмосе», после обнаружения задымления была проведена эвакуация сотрудников предприятия. Сейчас на месте пожара работают спасатели.

«Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации», — указали в компании.

Причина пожара неизвестна. В «Роскосмосе» заявили, что угрозы жизни людей нет, а управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов.

О пожаре на территории ведущего космического предприятия России в Московской области стало известно днем 5 августа. Площадь возгорания и последствия происшествия неизвестны.