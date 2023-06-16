В России предложили закрепить понятие «частичная занятость»

Президент Путин предложил закрепить в законе РФ понятие «частичная занятость»

В российском законодательстве стоит закрепить такое понятие, как «частичная занятость». Предложение высказал президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на Rutube.

Президент заявил о закреплении в законе «частичной занятости» во время разговора о пособиях по уходу за ребенком.

В конце мая о том, что важно в законодательстве закрепить понятие частичной занятости, заявил и министр Антон Котяков.