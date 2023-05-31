В России предложили законодательно закрепить понятие частичной занятости

Министр труда Котяков предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости

Министр труда России Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости, пишет РИА Новости.

Это решение позволит россиянам, ухаживающим за ребенком или инвалидом, одновременно работать и получать пособие. Текущие меры социальной поддержки, компенсирующие таким россиянам утраченный заработок, перестают действовать, если их получатель устраивается на работу, напомнил Котяков.

Если прописать в законе понятие частичной занятости, можно будет изменить акты, определяющие основания для выплаты пособия, и позволить этой категории россиян получать дополнительный доход. По словам министра, российский рынок труда сейчас меняется, и появляются новые возможности дистанционной работы.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России отцовский капитал, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Инициатива состоит в том, чтобы предоставлять мужчинам, состоящим в официальном браке, единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.