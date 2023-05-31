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12:37, 31 мая 2023Экономика

В России предложили законодательно закрепить понятие частичной занятости

Министр труда Котяков предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости

Фото: De an Sun / Unsplash

Министр труда России Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости, пишет РИА Новости.

Это решение позволит россиянам, ухаживающим за ребенком или инвалидом, одновременно работать и получать пособие. Текущие меры социальной поддержки, компенсирующие таким россиянам утраченный заработок, перестают действовать, если их получатель устраивается на работу, напомнил Котяков.

Если прописать в законе понятие частичной занятости, можно будет изменить акты, определяющие основания для выплаты пособия, и позволить этой категории россиян получать дополнительный доход. По словам министра, российский рынок труда сейчас меняется, и появляются новые возможности дистанционной работы.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России отцовский капитал, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Инициатива состоит в том, чтобы предоставлять мужчинам, состоящим в официальном браке, единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.

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    Софья Ермакова
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