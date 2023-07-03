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14:14, 3 июля 2023Экономика

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5 процента

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с 2024 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минтруд подготовил законопроект, предлагающий с начала 2024 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента — до 19 242 рублей в месяц. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, в законопроекте присутствует инициатива об увеличении соотношения МРОТ и медианной зарплаты — с 1 января 2025 оно должно быть не ниже 48 процентов. С 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42 процентов медианной заработной платы, однако для оперативного реагирования на рост цен власти приостановили применение этого механизма до начала 2025 года.

Как указано на сайте Минтруда, для роста МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиарда рубоей, из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда. Благодаря этой инициативе в России вырастут зарплаты 4,8 миллиона работников, отметили в пресс-службе.

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рублей. Провести его индексацию в 2024 году предложил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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    Софья Ермакова
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