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21:21, 25 июля 2023Экономика

Власти оценили расходы на зарплаты после повышения МРОТ

РБК: расходы работодателей на зарплаты при новом МРОТ вырастут на 190 миллиардов рублей

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Дополнительные расходы на повышение зарплат в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году составят более 193,5 миллиарда рублей, со ссылкой на данные Минтруда сообщает РБК.

Согласно подсчетам, с которыми ознакомились журналисты, около двух третей доптрат (126,4 миллиарда рублей) придется на региональные и муниципальные бюджеты. Так, 19,7 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, а еще 44,7 миллиарда придется на долю организаций реального сектора экономики.

Ожидается, что минимум треть бюджетных расходов (примерно 49 миллиардов рублей) вернется в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физлиц.

Указанные дополнительные расходы будут связаны с запланированным увеличением с 1 января МРОТ сразу на 18,5 процента. Показатель вырастет ровно на три тысячи рублей и составит 19 242 рубля. Ожидается, что такая корректировка минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян.

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    Дмитрий Воронин
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