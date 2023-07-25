Власти оценили расходы на зарплаты после повышения МРОТ

РБК: расходы работодателей на зарплаты при новом МРОТ вырастут на 190 миллиардов рублей

Дополнительные расходы на повышение зарплат в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году составят более 193,5 миллиарда рублей, со ссылкой на данные Минтруда сообщает РБК.

Согласно подсчетам, с которыми ознакомились журналисты, около двух третей доптрат (126,4 миллиарда рублей) придется на региональные и муниципальные бюджеты. Так, 19,7 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, а еще 44,7 миллиарда придется на долю организаций реального сектора экономики.

Ожидается, что минимум треть бюджетных расходов (примерно 49 миллиардов рублей) вернется в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физлиц.

Указанные дополнительные расходы будут связаны с запланированным увеличением с 1 января МРОТ сразу на 18,5 процента. Показатель вырастет ровно на три тысячи рублей и составит 19 242 рубля. Ожидается, что такая корректировка минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян.