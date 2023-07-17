Стала известна величина МРОТ в России на 2024 год

РБК: МРОТ в России повысится до 19 242 рублей в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится до 19 242 рублей в 2024 году, сообщает РБК. На 2023 год его величина равна 16 242 рублям, то есть рост составит три тысячи рублей.

Такое повышение согласовано проектом министерства труда и социальной защиты РФ. Если его примут, показатель МРОТ вырастет в четыре раза за последние десять лет — с 2014 года.

Минтруд планирует с 2025 года изменить подход к расчету МРОТ (сейчас показатель зависит от уровня медианной заработной платы). В 2022 году она составляла около 40 тысяч рублей.

Ранее в министерстве обсуждалась возможность увеличить уровень МРОТ в два раза к 2030 году в сравнении с показателем 2023 года. Согласно расчетам, на эти цели потребуется около 2,4 триллиона рублей.