Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:48, 10 июля 2023Экономика

В России порассуждали об увеличении МРОТ в два раза

«Известия»: к 2030 году МРОТ в России могут увеличить в два раза по сравнению с 2023-м

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Минтруд России планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза по сравнению с 2023-м. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в настоящее время ведомство представило законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января следующего года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума, говорится в статье.

Согласно расчетам Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), для увеличения МРОТ вдвое к указанному срок потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.

О планах повысить вдвое минимальный уровень оплаты труда в номинальном выражении к 2030 году ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, это ускорит рост заработных плат в России в целом.

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина готовится получить от США кассетные боеприпасы. Россия увидела в этом признание Вашингтоном военных преступлений

    Samsung отложила выпуска очков виртуальной реальности

    Российские военные укрепили оборону на позициях у Каховского водохранилища

    В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума

    16-летняя теннисистка Андреева рассказала об отношении к россиянам на Уимблдоне

    Парень отправил селфи для невесты не тому человеку и остался в смятении

    Россиянин поехал в Кисловодск и рассказал о сильно испортившем отдых нюансе

    Названы неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке

    Евродепутат объяснил недопуск России к расследованию подрыва «Северных потоков»

    Российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости