В России порассуждали об увеличении МРОТ в два раза

«Известия»: к 2030 году МРОТ в России могут увеличить в два раза по сравнению с 2023-м

Минтруд России планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза по сравнению с 2023-м. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в настоящее время ведомство представило законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января следующего года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума, говорится в статье.

Согласно расчетам Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), для увеличения МРОТ вдвое к указанному срок потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.

О планах повысить вдвое минимальный уровень оплаты труда в номинальном выражении к 2030 году ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, это ускорит рост заработных плат в России в целом.

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рублей.