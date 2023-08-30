Россияне назвали желаемый уровень МРОТ

SuperJob: самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей и жителей Владивостока

Ожидания россиян по уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ) оказались существенно выше текущего и планового показателя. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Самые высокие запросы оказались у москвичей и жителей Владивостока — 44 200 и 43 900 рублей соответственно. В Хабаровске желаемый размер МРОТ составил 42 400 рублей. В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями по минимальной оплате труда вошли также Санкт-Петербург и Тюмень — там жители хотели бы иметь МРОТ на уровне 42 100 и 41 900 рублей.

При этом даже самые скромные запросы почти вдвое превышают сумму МРОТ после его увеличения с января 2024 года. Минимальные желаемые размер оплаты называли респонденты в Пензе (34 500 рублей), Ульяновске (36 100 рублей) и Кирове (36 200 рублей).

По сравнению с прошлым опросом, состоявшимся в ноябре 2022 года, сильнее всего выросли запросы по размеру МРОТ в Екатеринбурге (плюс 12 процентов), а также в Иркутске, Кемерово и Тольятти (по 10 процентов).

Исследование портала проводилось с 1 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняли участие более 30 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из 37 городов с численностью населения более 500 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 процента. По его словам, это положительно отразиться на доходах около 4,8 миллиона россиян.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил при подсчете МРОТ использовать коэффициент инфляции. По его мнению, такая методика сделает этот показатель более справедливым. Парламентарий добавил, что эту инициативу необходимо просчитать, поскольку к МРОТ привязаны различные выплаты и их надо фиксировать в бюджете.

