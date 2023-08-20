В России предложили подсчитывать МРОТ с учетом инфляции

Депутат Госдумы Аксаков предложил подсчитывать МРОТ с учетом инфляции

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Ura.ru предложил при подсчете минимального размера оплаты труда (МРОТ) использовать коэффициент инфляции. По его мнению, такая методика сделает этот показатель более справедливым.

«Может коэффициент инфляции вставлять в определение. Мы его как-то директивно утверждаем, а должна быть формула, которая учитывает коэффициент инфляции», — заявил российский депутат. По его мнению, это «было бы объективно».

Парламентарий добавил, что «это еще надо просчитать», поскольку к МРОТ привязаны различные выплаты и их надо фиксировать в бюджете.

Ранее Минтруд России подготовил законопроект, предлагающий с начала 2024 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента — до 19 242 рублей в месяц.

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рублей. Провести его индексацию в 2024 году предложил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.