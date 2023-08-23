Путин анонсировал повышение МРОТ в России на 18,5 % с 1 января 2024 года

Президент России Владимир Путин анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента с 1 января 2024 года. По его словам, это положительно отразиться на доходах около 4,8 миллиона россиян, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем индексировать и МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5 процента», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что это окажется значительно выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в стране. Он добавил, что таким образом финансовое состояние около 4,8 миллиона работников улучшится.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии студентов до уровня МРОТ. Согласно предлагаемым поправкам в законы «Об образовании в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда», минимальные государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия должны превышать уровень в 16 242 рубля. Сейчас в некоторых вузах выплаты составляют 1825 рублей в месяц.