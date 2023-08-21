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12:11, 21 августа 2023Экономика

В России предложили повысить стипендии студентов до уровня МРОТ

Депутаты от партии ЛДПР предложили повысить стипендии студентов до уровня МРОТ

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии студентов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно предлагаемым поправкам в законы «Об образовании в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда», минимальные государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия должны превышать уровень в 16 242 рубля. Сейчас в некоторых вузах выплаты составляют 1825 рублей в месяц.

«Столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ. На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещают учебу и работу», — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

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Составители документа полагают, что поправки позволят установить стипендии обучающимся на достойном уровне, что повысит качество образования и конкурентоспособность страны. Однако, как сообщает ТАСС, в кабинете министров инициативу не поддержали: она потребует дополнительных трат из бюджета, а авторы якобы не определили источники финансирования.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, идея повысить стипендии является правильной, так как не все специальности подразумевают возможность заочного обучения, чтобы студенты могли совмещать учебу с работой. Однако инициатива коллег является сложнореализуемой из-за возможной нехватки средств в бюджете, добавила она.

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    Вячеслав Агапов
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