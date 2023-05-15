Названо главное препятствие в повышении стипендий студентам до уровня МРОТ

Депутат Бессараб усомнилась в возможности повысить стипендии студентам до уровня МРОТ

Идея повысить объем ежемесячных выплат студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) является правильной, однако сложнореализуемой из-за возможности нехватки у госбюджета средств на ее реализацию. Об этом «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующую законодательную инициативу фракции ЛДПР.

«Было бы замечательно, если бы у нас была возможность студентам стипендии в размере минимального размера оплаты труда. Действительно, многие специальности не предусматривают даже заочной формы обучения: например, в сферах здравоохранения и компьютерных технологий — многие из таких специальностей допускают только очную форму обучения, при этом далеко не каждый вуз разрешает студентам подработку», — сказала она.

Вместе с тем есть множество одаренных ребят, которые не имеют возможности получать помощь из дома. Поэтому, конечно, уровень стипендий, особенно для успевающих студентов, — сегодня очень болезненный вопрос. Было бы замечательно, но вопрос в том, найдутся ли на это соответствующие средства Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В связи с этим она подчеркнула, что члены парламента ограничены в решении подобных вопросов.

«К сожалению, Госдума ограничена в принятии таких законопроектов, если не выполняется 83-я статья бюджетного кодекса (статья "Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом" — прим. "Ленты.ру"), где говорится об источниках финансирования», — уточнила депутат.

Ранее ЛДПР подготовила к внесению в парламент законопроект, предполагающий выплату студентам стипендий на уровне не ниже установленного в стране МРОТ. Как сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, в партии недовольны нынешним размером стипендии, которая, согласно их данным, составляет 1825 рублей в месяц для студентов вузов и 664 рубля студентов среднего профобразования.

До этого в ЛДПР предлагали вернуть систему привязки штрафов для автомобилистов к МРОТ. Замруководителя фракции в Госдуме, один из авторов проекта Ярослав Нилов уточнил, что действующая система не учитывает, что у большинства россиян крайне низкий уровень доходов.