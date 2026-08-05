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17:47, 5 августа 2026 (обновлено: 18:36, 5 августа 2026)Мир

Несколько человек пострадали из-за нападения в Лондоне

Sky News: В Лондоне четыре человека пострадали из-за нападения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСтрельба в США

Фото: David Tramontan / Getty Images

В Лондоне четыре человека пострадали из-за нападения, совершенного, предположительно, на почве проблем с ментальным здоровьем у подозреваемой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию города.

«На месте происшествия были обнаружены четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет с ножевыми ранениями, которым была оказана медицинская помощь», — утверждается в публикации.

Полицейские задержали 47-летнюю женщину по подозрению в нападении. Кроме того, на месте событий были изъяты ножницы.

Ранее на гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба.

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