Несколько человек пострадали из-за нападения в Лондоне

Sky News: В Лондоне четыре человека пострадали из-за нападения

В Лондоне четыре человека пострадали из-за нападения, совершенного, предположительно, на почве проблем с ментальным здоровьем у подозреваемой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию города.

«На месте происшествия были обнаружены четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет с ножевыми ранениями, которым была оказана медицинская помощь», — утверждается в публикации.

Полицейские задержали 47-летнюю женщину по подозрению в нападении. Кроме того, на месте событий были изъяты ножницы.

Ранее на гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба.