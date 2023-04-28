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18:53, 28 апреля 2023Экономика

В России предложили снова привязать штрафы к МРОТ

Депутаты от ЛДПР предложили вернуть привязку штрафов за нарушение ПДД к МРОТ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов для автомобилистов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщает РИА Новости.

Парламентарии предложили снова руководствоваться МРОТ при расчете наказания за нарушение ПДД, чтобы не допустить ситуации, когда водителям «в связи с несовершенством системы фото- и видеофиксации» приходят колоссальные штрафы. Действующая система не учитывает, что у большинства россиян крайне низкий уровень доходов, объяснил один из авторов проекта, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

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Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев назвал МРОТ анахронизмом и предложил отказаться от него. По его мнению, необходимость учитывать этот показатель при налогообложении и расчете штрафов приносит больше вреда, чем пользы.

До 2007 года в России все административные штрафы были привязаны к размеру МРОТ. При этом минимальный размер оплаты труда составлял 1 тысячу 100 рублей.

В прошлый раз пересмотреть систему расчета штрафов в ЛДПР предлагали в 2020 году. Тогда Нилов внес это предложение из-за якобы завышенных наказаний для автомобилистов в новой редакции КоАП. По словам депутата, предлагаемую сумму штрафа надо рассчитывать с учетом прожиточного минимума россиян.

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Вячеслав Агапов
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