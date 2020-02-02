В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, максимальный штраф для автомобилистов не может быть выше, чем 50 процентов от МРОТ, а предложенные в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) штрафы завышены. «Получается, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты», — отметил парламентарий.

Нилов считает, что предлагаемую сумму штрафа надо рассчитывать с учетом прожиточного минимума. Для этого стоит вернуться к практике фиксировать сумму штрафа относительно установленного минимального размера оплаты труда, который ежегодно предлагает правительство России.

До 2007 года в КоАП все штрафы исчислялись в МРОТах. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1 тысячу 100 рублей, штрафной МРОТ составлял 100 рублей.

20 декабря МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости от 20 до 40 километров в час в шесть раз — с 500 до трех тысяч рублей. В МВД была озвучена идея убрать разницу между штрафами за превышение скорости более 60 километров в час и установить единое наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей, либо лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении штраф вырастет до 10 тысяч рублей. Водителю также будет грозить лишение прав на год.

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