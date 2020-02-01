Штрафы для российских таксистов задумали повысить в два раза

Штрафы для водителей такси и автобусов за нарушения правил дорожного движения предлагается увеличить вдвое. С такой инициативой выступил Минтранс, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным в Кодекс об административных правонарушениях поправкам, штраф за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением могут увеличить с 500 рублей до 1 тысячи. За проезд на красный свет водитель автобуса или такси может заплатить 2 тысячи рублей вместо 1 тысячи.

Водителей, спровоцировавших ДТП, в котором человек получит легкие травмы, предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новая редакция Кодекса об административных нарушениях России предусматривает увеличение некоторых штрафов для автомобилистов. Согласно законопроекту, планируется увеличить штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Помимо этого, увеличится штраф за перевозку детей без автокресел — с трех до пяти тысяч рублей.

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