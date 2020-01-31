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Автомобилистам увеличат штрафы в новой редакции КоАП

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Новая редакция Кодекса об административных нарушениях России предусматривает увеличение некоторых штрафов для автомобилистов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, планируется увеличить штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Помимо этого, увеличится штраф за перевозку детей без автокресел — с трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в Кодексе появится новая статья «Опасное вождение», наказание по которой предусматривает административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Еще одним новым штрафом станет повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой, за что может быть наложена административная ответственность в размере трех тысяч рублей.

Также в проекте нового Кодекса говорится о накопительной системе для злостных нарушителей ПДД. Если водитель нарушит правила более трех раз, кроме случаев фотовидеофиксации, то его могут лишить прав на срок до 1,5 лет. За отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции, которое повлекло создание угрозы жизни или здоровью граждан, нарушителя предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав до трех лет.

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Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
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