В России появится новый штраф для автомобилистов

В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, которые предусматривают штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Согласно им, владельцы легковых автомобилей будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — на 5,5 тысячи рублей.

Известно, что постановление о штрафе будет выносить Ространснадзор с помощью автоматических камер. При этом взыскание аннулируют, если нарушитель в течение 60 дней погасит задолженность перед собственником платной трассы.

Новые штрафы объясняют внедрением на платных дорогах системы свободного потока (free-flow), при которой деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Это решение позволит сэкономить на строительстве и содержании пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами.

Ранее в ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права. Согласно им, из экзамена на водительские права категорий B, C и D отдельного этапа «площадка» не будет, его элементы будут проводить во время практического тестирования на дорогах города. Исчезнет и штрафная балльная система.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!