Утвержден список платных участков дорог вокруг Москвы

Правительство России утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В список вошли первый, третий и четвертый участки ЦКАД (от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва — Малоярославец»). Пятый участок автодороги, который проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский, Наро-Фоминский районы и городской округ Звенигород, будет бесплатным, поскольку ему нет альтернативной бесплатной дороги.

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Размер тарифов пока не оглашен.

Проект ЦКАД был утвержден в 2001 году. Предполагается, что четырехполосная кольцевая дорога разгрузит Москву от транзитного грузового транспорта. Заказчиком проекта выступил «Автодор». ЦКАД должны были достроить еще в 2014-2018 годах, однако сроки переносились из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы заказчика. Ожидается, что проект закончат к 2021-му. В марте 2019-го стало известно, что на строительство потребуется 44-45 миллиардов рублей из бюджета, однако смета только предварительная.

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