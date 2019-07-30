Строившую с 2001 года мегапроект компанию заподозрили в постоянных растратах

Счетная палата (СП) выявила систематические нарушения в работе госкомпании «Автодор», бывший глава которой стал фигурантом уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, в течение 2018 года «Автодор» предоставил подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 миллиарда рублей — это 66,7 процента от суммы общих расходов.

При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30 процентов. В 2017 году «Автодор» также перечислял исполнителям авансы в объеме, превышающем установленные ограничения.

Кроме того, аудиторы СП выяснили, что по итогам 2018 года компания показала минимальный уровень достижения целевого показателя по строительству и реконструкции автодорог.

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Отмечается, что по итогам 2018 года «Автодор» выполнил всего один из 12 целевых показателей, связанных с проведением дорожных работ, израсходовав при этом почти все правительственные субсидии.

Ранее в отношении экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Расследование связано с нарушениями при строительстве ЦКАД в Московской области.

В феврале Кельбах покинул должность председателя правления «Автодора» из-за недовольства властей исполнением строительства ЦКАД. После него компанию возглавил Вячеслав Петушенко.

Проект Центральной кольцевой автодороги готовился еще в начале 2000-х годов. Согласно плану магистраль должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Работы планировали завершить в 2014-2018 годах, однако сроки неоднократно переносили из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы подрядчика. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в 313 миллиардов рублей, затем она выросла до 315,864 миллиарда рублей.

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