Названа сумма ущерба по делу бывшего главы «Автодора»

Сумма ущерба по уголовному делу бывшего главы компании «Автодор» Сергея Кельбаха превышает два миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«По данным следствия, Кельбах <…> в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО "Кольевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 миллиона рублей в АО "Газпромбанк" и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО "Крокус Интернешнл" в размере двух миллиардов рублей», — сообщили в СКР.

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Экс-главе «Автодора» грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее 4 июля в отношении Сергея Кельбаха было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Расследование связано с нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

В феврале Кельбах покинул должность председателя правления «Автодора» из-за недовольства властей исполнением строительства ЦКАД. После него компанию возглавил Вячеслав Петушенко.

Проект Центральной кольцевой автодороги готовился еще в начале 2000-х годов. Согласно плану, магистраль должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Работы планировали завершить в 2014-2018 годах, однако сроки неоднократно переносили из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы подрядчика. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в 313 миллиардов рублей, затем она выросла до 315,864 миллиарда рублей.

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