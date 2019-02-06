Уволен глава крупной российской госкомпании

Председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили в правительстве РФ.

Отмечается, что Кельбах был уволен по собственному желанию. На его должность назначен Вячеслав Петушенко, работавший ранее первым заместителем председателя правления «Автодора» по технической политике.

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О возможном увольнении Кельбаха сообщалось 1 февраля. Причиной называлось недовольство государственных органов исполнением крупного строительного проекта — Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Сергей Кельбах был назначен на должность главы компании в декабре 2011 года. При нем началось строительство ЦКАД, компания «Автодор» выступает его заказчиком. Проект ЦКАД, согласно выводам аудиторов, в лучшем случае смогут сдать не ранее 2021 года. Изначально сдача планировалась в 2014-2018 годах.

Примерная стоимость ЦКАД — больше 300 миллиардов рублей. Проверка Счетной палаты показала, что на 1 декабря 2018 года готовность отдельных участков дороги составляет от 0 до 66 процентов.

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