От главы крупной российской госкомпании решили избавиться

Глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах покинет свою должность. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Причину этого объясняют в недовольстве государственных органов исполнением крупного строительного проекта — Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Окончательное решение по поводу увольнения будет принято в конце февраля. На данный момент Кельбах находится в отпуске.

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Предположительно, место топ-менеджера займет его первый заместитель — Вячеслав Петушенко. Эту информацию также подтвердил глава компании, которая сотрудничает с «Автодором». Источники утверждают, что предложение покинуть пост поступало Кельбаху еще летом 2018 года, но тогда он пообещал исправить ситуацию с ЦКАД.

Сергей Кельбах занимает должность главы компании с декабря 2011 года. При нем началось строительство ЦКАД, компания «Автодор» выступает его заказчиком. Проект ЦКАД, согласно выводам аудиторов, в лучшем случае смогут сдать не ранее 2021 года. Изначально сдача планировалась в 2014-2018 годах.

В ходе проверки, которую провела Счетная палата, на 1 декабря 2018 года готовность отдельных участков дороги составляет от 0 до 66 процентов. Примерная стоимость ЦКАД составляет более 300 миллиардов рублей.

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