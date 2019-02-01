На начатый 18 лет назад мегапроект понадобилось еще три года

Счетная палата назвала причины медленного строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги проверки аудиторов.

ЦКАД не удастся построить в установленный срок в связи с низким качеством проектирования и неэффективной работой заказчика — государственной компании «Автодор». С учетом этих факторов полностью проект удастся сдать не раньше конца 2021 года, хотя изначально часть дороги должны были сдать еще в 2018-м.

Также в Счетной палате отметили нехватку рабочих и дорожно-строительной техники для ликвидации отставания, а процедуры по изъятию и оформлению земельных участков назвали затянувшимися. На данный момент в строительстве ЦКАД задействовано 1548 единиц техники и 4574 человека. С наступлением тепла планируется увеличение количества рабочих до 10 тысяч человек.

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В октябре прошлого года, после серьезного отставания от графика сдачи проекта, президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Следственному комитету и Генеральной прокуратуре провести расследование. По результатам проверки выяснилось, что на 1 декабря 2018-го готовность ЦКАД на пяти участках составляет от 0 до 66 процентов. Четвертый участок начали строить только в прошлом году. Также выяснилось, что не были выполнены планы по привлечению внебюджетных инвестиций.

Проект утвердили в 2001 году, его заказчик — госкомпания «Автодор». Изначально проект должны были сдать в 2014-2018 годах. Точная стоимость проекта неизвестна, однако она уже превышает 313 миллиардов рублей. В 2019 году ее будут пересчитывать в связи с повышением НДС до 20 процентов. С 2015 года Счетная палата регулярно проводит проверки ЦКАД и каждый раз заявляет о низких темпах и нарушениях сроков.

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