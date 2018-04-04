При строительстве подмосковного «кольца» нашли нарушения на миллиарды рублей

При строительстве самого амбициозного транспортного проекта Подмосковья — Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) — аудиторами Счетной палаты выявлены массовые нарушения на миллиарды рублей. Об этом говорится в докладе ведомства по итогам проверки проекта за 2016-2017 годы.

Аудитор Валерий Богомолов, который отчитывался на коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой, рассказал, что стоимость проекта выросла на 13,5 миллиарда рублей и составляет уже 313,27 миллиарда рублей.

Более того, на реализацию проекта до 1 января 2018 года из Фонда национального благосостояния (ФНБ) должны были поступить 62,6 миллиарда рублей, однако до государственной компании «Автодор», которая его реализует, дошли только 38,4 миллиарда. При этом компания не смогла привлечь для проекта необходимые 8,8 миллиарда рублей частных инвесторов и концессионеров.

Материалы по теме На грани Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет

Регулярное неисполнение обязательств со стороны подрядчиков госкомпании привело к увеличению сроков строительства третьего и четвертого участков ЦКАД на год — до декабря 2019 года. При этом аудиторы выявили нарушения фактически на всех участках кольцевой дороги. Речь идет о срывах сроков строительства, нарушениях в сфере организации строительства, принятия и сдачи работ, а также выплаты авансов со стороны заказчика.

Техническая готовность участков ЦКАД также оставляет желать лучшего: на 15,6 процента завершен первый участок, на 33 процента — пятый. Третий участок не сдавался вообще, о его готовности у аудиторов нет представления. Однако больше всего претензий у Счетной палаты к четвертому участку, который еще даже не начинали строить.

ЦКАД — проект кольцевой автодороги вокруг Москвы протяженностью 339-344 километра, из которых с нуля должны построить 283 километра, а 55,5 километра предстоит реконструировать. Изначально строительство должно было начаться в 2011 году, однако его отложили на 2016-й. Замкнуть кольцо «Автодор» планировал в 2018 году, однако недавно сроки сдачи четвертого участка ЦКАД были перенесены на 2019 год, что ставит эту дату под сомнение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!