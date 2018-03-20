Бедные россияне приготовились затянуть пояса

Россияне с низкими доходами ожидают ухудшения своего материального положения в 2018 году, в то время как граждане с доходами выше среднего полагают, что их материальное положение улучшится. Об этом свидетельствуют результаты исследования Emerging Consumer Survey 2018, проведенного Credit Suisse. Документ имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Работники с низкими доходами ожидают дальнейшего ухудшения своего материального положения, в то время как наиболее позитивная динамика наблюдается у работников с доходами выше среднего, однако их численность слишком низкая, чтобы повлиять на данный показатель [оптимизма в отношении личных финансов и домохозяйств]», — говорится в исследовании.

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Согласно выводам Credit Suisse, только четыре процента россиян ожидают улучшения финансового положения. Однако по сравнению с 2016 годом показатель вырос — тогда он был практически на нулевом уровне.

По данным Credit Suisse, по показателю оптимизма в отношении личных финансов Россия занимает последнее место среди государств, рассматривавшихся в рамках исследования (Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Турция и ЮАР).

В декабре 2017 года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что более 20 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности. При этом, по ее словам, бюджет России предусматривает средства на повышение реальных доходов граждан страны.

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