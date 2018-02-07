Минтруд удивился бедности россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин увязал падение реальных доходов россиян с состоянием теневого сектора. Он удивлен тем фактом, что реальные зарплаты россиян растут, а реальные доходы нет. Его слова передает РИА Новости.

«В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3 процента, в позапрошлом на 0,8 процента. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов», — объяснил министр.

Он отметил, что ведомство рассчитывало на рост реальных доходов по итогам 2017 года, однако этого не произошло.

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Топилин полагает, что наиболее вероятная причина в падении реальных доходов россиян лежит в сокращении теневого сектора экономики. «Мне кажется, это связано с тем, что у нас сектор теневой, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, вот он как раз начинает сворачиваться», — заявил глава Минтруда.

О важности роста реальных доходов и борьбе с бедностью в среду, 7 февраля, рассказала вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. По ее словам, бедность — главное препятствие для экономического роста страны.

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