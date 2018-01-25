На поручение Путина о повышении зарплат потребуется 40 миллиардов рублей

По расчетам Минтруда, для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума необходимо дополнительных 40 миллиардов рублей, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 миллиарда рублей», — сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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Из федерального бюджета выделят 7,5 миллиарда рублей, из региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 миллиарда рублей, добавил он. «Майское повышение МРОТ коснется 1,6 миллиона работников бюджетного сектора экономики и 1,4 миллионов работников реального сектора экономики», — отметил Топилин.

Президент России Владимир Путин 10 января пообещал, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму быстрее, чем это планировалось ранее, — с 1 мая 2018 года.

Изначально предполагалось, что показатели уравняют с 1 января 2019 года. Этот документ глава государства подписал 29 декабря 2017-го.

C 1 января 2018 года МРОТ установлен на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума (9489 рублей).

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