Путин внезапно ускорил рост минимальных зарплат

Президент России Владимир Путин пообещал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму быстрее, чем это планировалось изначально. Об этом сообщает РИА Новости.

Два социально-экономических показателя будут приравнены с 1 мая 2018 года. О соответствующем решении президент объявил на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Президент также отметил, что неравенство МРОТ и прожиточного минимума «искривляет рынок труда».

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — заявил глава государства. По его словам, рост затронет около четырех миллионов трудящихся.

Решение было принято на встрече президента с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который и предложил ускорить повышение МРОТ и перенести его на 1 мая — День труда.

Изначально предполагалось, что МРОТ и прожиточный минимум уравняют с 1 января 2019 года. В 2018 году МРОТ должен составлять не менее 85 процентов прожиточного минимума. Этот документ президент России подписал 29 декабря 2017-го.

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