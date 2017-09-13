Путин подумает о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 2018 года

Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение Федерации независимых профсоюзов России о выравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2018 года. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

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«Два дня я здесь должен поработать, в Сочи, у меня ряд международных встреч и мероприятий, потом в Москве. Я, конечно, к этому вернусь. Надо все посчитать, всем хочется побыстрее, естественно», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в данном вопросе самое главное — не навредить, не подорвать возможности бюджета по исполнению других важных социальных обязательств.

Ранее, 11 сентября, Минтруд сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому с 2018 года МРОТ в России увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей.

В тот же день Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а к 1 января 2019 года уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

По данным министерства труда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных граждан в России равнялся 11163 рублям. С 1 июля МРОТ в стране был увеличен с 7500 до 7800 рублей.

