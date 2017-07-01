Финансы
 

МРОТ для россиян вырос на 300 рублей

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В России с 1 июля 2017 года в силу вступают изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда», по которым уровень МРОТ увеличивается с 7500 до 7800 рублей, сообщает ТАСС.

Как заявляла вице-премьер Ольга Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают 4,9 миллиона человек.

16 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два года показатель МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума, который в первом квартале 2017 года составляет 9909 рублей.

В начале мая Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума работающего.

По мнению главы Минтруда Максима Топилина, приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму необходимо обеспечить к осени 2017 года.

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