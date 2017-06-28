Число бедных в России выросло на два миллиона человек

Численность граждан России, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек — до 22 миллионов. Их доля составляет 15 процентов населения. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая перед Советом Федерации.

Она добавила, что официальный прогноз, заложенный в бюджет, демонстрирует более оптимистичные данные — доля людей, получающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9 процента. По данным Росстата, в 2016 году подобные доходы были у 13,5 процента населения.

22 июня правительство России повысило прожиточный минимум за первый квартал на 218 рублей, до 9909 рублей.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума работающего.

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работают 4,9 миллиона человек, отмечала она.