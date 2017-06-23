В России осталось 22 миллиона бедняков

Число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума в первом квартале 2017-го снизилось на 1,4 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22 миллиона человек. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил Росстат.

Граждане с доходом ниже прожиточного минимума составляют 15 процентов от общей численности населения России, отметили в статистическом ведомстве.

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При этом средние доходы на душу населения в первом квартале были в 2,8 раза выше прожиточного минимума и составили 27 718 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 1,2 тысячи рублей, а по сравнению с четвертым кварталом 2016 года — снизились на 8,1 тысячи рублей.

22 июня правительство повысило прожиточный минимум за первый квартал на 218 рублей до 9909 рублей.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума работающего.

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работают 4,9 миллиона человек, отмечала она.