Голодец назвала бедность россиян уникальной

Бедность, которая сейчас фиксируется в России, — это бедность работающего населения. Об этом во вторник, 14 марта, заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, сообщает Rambler News Service.

Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимального уровня оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голодец. «Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги?» — сказала она.

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По ее словам, в России фиксируется уникальное явление — работающие бедные. «Это уникальное явление вообще в социальной сфере — работающие бедные, у нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей», — отметила вице-премьер.

В декабре 2016 года Голодец заявила о том, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в том числе из-за обширного теневого сектора.

Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля она увеличится на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.