Голодец насчитала 5 миллионов получающих зарплату на уровне МРОТ россиян

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает «Интерфакс».

«На уровне МРОТа в Российской Федерации работает 4,9 миллиона человек, и сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума. Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям», — сказала Голодец в ходе инвестиционного форума в Сочи.

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Вице-премьер добавила, что из-за дешевизны рабочей силы в России бизнесу невыгодно вкладываться в инновационные технологии производства.

Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля она увеличится на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.