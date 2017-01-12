Топилин предложил приблизить МРОТ к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение минимального размера труда (МРОТ) к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года. Об этом он заявил в четверг, 12 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нам обязательно нужно поставить точку и наконец к осени максимально обеспечить приближение МРОТ к прожиточному минимуму в регионе», — сказал он выступая на Гайдаровском форуме-2017, организованном РАНХиГС.

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Ранее 12 января вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что 4,9 миллиона россиян получают зарплату на уровне МРОТ. «Отсутствие потребления, сокращение розничного оборота — это серьезное ограничение для дальнейшего развития нашей экономики», — подчеркнула она.

20 декабря 2016 года президент Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 июля 2017 года МРОТ на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц.

В ноябре Топилин прогнозировал плавное увеличение МРОТ в 2017 году.

Сейчас величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей. Размер прожиточного минимума в целом по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10524 рубля.