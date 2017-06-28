Силуанов посулил россиянам рост реальных доходов в 2017 году

По итогам 2017 года доходы населения вырастут не менее чем на один процент в реальном выражении. Об этом, как передает Rambler News Service, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, динамика экономики свидетельствуют о ее переходе от стадии рецессии к стадии роста. Это и приведет к увеличению реальных доходов граждан.

Материалы по теме «Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать» Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае

Силуанов также назвал реалистичным заложенный в прогноз социально-экономического развития России показатель роста ВВП в 2017 году. «Мы в этом году ожидаем темпов роста до 2 процентов, хочу сказать, что темпы роста от месяца к месяцу ускоряются. Если взять последние отчетные данные по ВВП за май, то это уже 3,1 процента», — отметил министр.

В 2016 году, согласно данным Росстата, ВВП России снизился на 0,2 процента, инфляция составила 5,4 процента. Прогноз по инфляции на 2017 год — 3,8 процента.