Финансы
 

В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП

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Сергей Катасонов
Сергей Катасонов

Цифры роста ВВП, об ускорении которого отчиталось Минэкономразвития, во многом являются пропагандистскими. Такое мнение в четверг, 22 июня, в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Конечно, есть некоторое движение по сельскому хозяйству, например. С другой стороны, мы видим многочисленные банкротства промышленных и строительных компаний», — прокомментировал парламентарий ситуацию в экономике. Он добавил, что кредит по-прежнему недоступен, а снижение ключевой ставки ЦБ пока не принесло значительных результатов.

«Так что думаю, что во многом эти цифры пропагандистские со стороны Минэкономразвития», — заключил Катасонов.

Ранее, 21 июня, Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП в мае (плюс 3,1 процента) по сравнению с апрелем (плюс 1,7 процента). По данным ведомства Максима Орешкина, значительный положительный вклад в увеличение объемов экономики в мае внесли все основные отрасли — обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также строительство.

4 апреля Росстат передали в ведение министерства экономического развития. Данная мера призвана улучшить государственное управление в сфере статистического учета и повысить ее эффективность. Президент Сбербанка Герман Греф пошутил о том, что теперь макроэкономические показатели попали в зависимость от того, кому подчиняется Росстат.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и 1,5 процента в 2018-2020 годах.

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