Путин передал Росстат Минэкономразвитию

Президент России Владимир Путин распорядился передать Федеральную службу государственной статистики (Росстат) в ведение Минэкономразвития. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Эта мера призвана улучшить государственное управление в сфере статистического учета и повысить ее эффективность, отмечается в документе.

Одновременно с этим президент исключил Росстат из числа ведомств, которыми руководит правительство.

В марте глава Минэкономразвития Максим Орешкин раскритиковал данные Росстата о динамике основных макропоказателей в прошедшем феврале не являются репрезентативными по фундаментальным и по техническим причинам.

В ходе административной реформы 2004 года Росстат был подчинен Минэкономразвития. Указом президента весной 2012 года Росстат был переведен в прямое подчинение правительства.