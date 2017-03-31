Росстат отчитался о росте экономики в конце 2016 года

ВВП России в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает Росстат.

В третьем квартале 2016 года отечественная экономика сократилась на 0,4 процента, во втором — на 0,5 процента, в первом — на 0,4 процента, отмечается в материалах ведомства.

В целом, согласно второй оценке Росстата, экономика России в 2016 году по сравнению с предыдущим годом сократилась на 0,2 процента. Наибольшее падение отмечено в сегменте строительства (минус 4,2 процента) и гостиничного и ресторанного бизнеса (минус 3,5 процента). Наибольший рост наблюдался в сфере обрабатывающих производств (плюс 1,1 процента), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (плюс 2,6 процента) и сельском хозяйстве (плюс 3,6 процента).

Ранее 31 марта Bloomberg опубликовало результаты исследования аналитиков, согласно которому рост ВВП России в четвертом квартале 2016 года составил 0,3 процента. Эксперты сошлись во мнении, что отечественная экономика перейдет к росту впервые за два года.

В начале марта агентство также сообщало, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет, спад экономики закончился на несколько кварталов раньше, чем прогнозировал ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента. При этом в ведомстве планируют пересмотреть ожидания по увеличению экономики в нынешнем году в три раза — до двух процентов.