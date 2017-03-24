Глава ЦБ отвергла возможность нового спада в экономике

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не ожидает разворота от роста экономики к ее спаду в случае снижения цен на нефть с текущих уровней. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной решению ЦБ по ключевой ставке, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, падение котировок нефти окажет временное негативное влияние на ожидания бизнеса и населения. «Возможно некоторое замедление темпов роста экономики в конце текущего-начале следующего года. Затем, экономические тенденции, которые мы видим сейчас, найдут продолжение. Компании постепенно будут наращивать инвестиции, используя накопленные в предыдущие годы прибыли», — сказала Набиуллина.

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16 марта президент России Владимир Путин заявил, что ВВП страны в январе вырос на 0,8 процента. По данным Росстата, в январе этого года промышленное производства выросло на 2,3 процента, обрабатывающие отрасли — на два процента.

При этом стоимость нефти марки Brent с начала года стабильно держалась выше отметки в 50 долларов за баррель. Лишь в конце марта она на короткий срок опустилась чуть ниже этого уровня.

В бюджете на 2017 год заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель. Минэкономразвития в базовом сценарии (при данной цене) прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7, в 2019-м — на 2,1 процента. По данным Росстата, отечественная экономика в 2016 году сократилась на 0,2 процента.