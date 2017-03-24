Набиуллина отвергла возможность отказа от плавающего курса рубля

ЦБ не будет отказываться от плавающего курса рубля, он позволяет экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам. Об этом заявила председатель Банка России, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«В обозримой перспективе я не вижу таких факторов, которые бы заставили нас отказаться от плавающего курса», — сказала Набиуллина.

Из-за введения плавающего курса, экономика быстрее подстроилась к внешним шокам, чем это было в 2008-2009 годам, отметила глава ЦБ.

«Безусловно, есть у нас боязнь "плавания" в российской экономике. Все привыкли к тому, что курс постоянный и меняется в основном через кризисы. (...) Но волатильность резко уменьшилась после введения плавающего курса. Сейчас она снизилась к уровню волатильности стран с формирующимися рынками. Она существенно ниже волатильности нефти», — констатировала Набиуллина.

Ранее, 21 марта в Совете Федерации предложили заморозить курс рубля.