ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦБ в пятницу, 3 февраля.

Регулятор отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Тем не менее замедление роста цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов, сообщили в ЦБ. При этом планируемые Минфином валютные интервенции не создадут существенных инфляционных рисков в том случае, если регулятор сохранит умеренно жесткую денежно-кредитную политику.

«Инфляция замедлится до целевого уровня четыре процента к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился», — сказано в сообщении ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке, должно состоятся 24 марта.

Ранее 3 февраля Минфин сообщил, что Банк России с 6 февраля по 7 марта купит иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем ежедневных операций достигнет 6,3 миллиарда рублей. Они проводятся для снижения зависимости экономики России и курса рубля от колебаний нефтяных котировок — объем покупок соответствует дополнительным доходам бюджета, которые возникли при превышении цены на нефть заложенной в бюджет отметки 40 долларов за баррель.

16 декабря 2016 года ЦБ также оставил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. Тем не менее тогда регулятор сообщил, что по мере закрепления тенденции к замедлению инфляции будет рассмотрена возможность снижения ставки в первом полугодии 2017-го.