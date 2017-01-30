Сбербанк исключил понижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Совет директоров Банка России не будет понижать ключевую ставку на заседании 3 февраля. Такой прогноз содержится в обзоре валютного рынка Sberbank CIB, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Понижение ставки ЦБ по итогам предстоящего в пятницу заседания совета директоров, на наш взгляд, совершенно исключено, поскольку валютные интервенции в феврале только начнутся», — говорится в материалах инвестиционной дочки Сбербанка.

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По мнению аналитиков Sberbank CIB, курс доллара на этой неделе вырастет до 60,30-60,40 рубля. Укрепления доллара ждет и главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. «Контекст для рубля скорее негативный: завершается налоговый период, ожидается начало проведения операций по покупке иностранной валюты ЦБ, существенный прогресс в увеличении экономического взаимодействия между США и Россией пока отсутствует», — пишет она в обзоре, поступившем в редакцию «Ленты.ру». По ее мнению, курс доллара будет колебаться в районе 59-61 рубля с тенденцией к ослаблению к концу недели до уровня 60,5-61 рубля за американскую валюту.

Банк России понизил официальный курс доллара на 31 января на 15 копеек — до 60,16 рубля. Официальный евро повышен на девять копеек — до 64,43 рубля, свидетельствуют данные ЦБ.

На Московской бирже в 13:20 мск американская валюта стоит 59,93 рубля. Ее курс вырос на 10 копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Единая европейская валюта также подорожала на пять копеек, до 64,08 рубля.

25 января Минфин и ЦБ сообщили, что с февраля начнут операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В Райффайзенбанке прогнозируют, что действия Минфина и ЦБ могут поднять курс доллара на три-пять рублей.

16 декабря 2016 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. По мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ставки в первом полугодии 2017 года.